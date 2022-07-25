Бастони – о Лукаку: «Ждём, что он вновь поможет нам выиграть Скудетто»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони поделился реакцией на возвращение в команду нападающего Ромелу Лукаку, который спустя год после трансфера в «Челси» за 113 миллионов евро вернулся в стан «нерадзурри» на правах аренды.

«Я понимаю решение Ромелу. Когда тебе где-то комфортно и ты покидаешь это место, тебе всегда хочеться туда вернуться. У нас нет никаких сожалений, мы поприветствовали его и рады, что он вернулся. Мы ждём от него, что он вновь поможет нам выиграть Скудетто», – цитирует игрока Football Italia.

Напомним, ранее появились слухи, согласно которым «Челси» может продлить аренду Лукаку в «Интере» ещё на год. В клубе надеются, что через два года «нерадзурри» смогут выкупить бельгийца.