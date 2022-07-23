Аллегри назвал фаворита нового сезона Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал фаворита нового сезона итальянской Серии А. По мнению наставника «старой синьоры», больше всего шансов на победу в турнире будет у миланского «Интера».

«Интер» будет фаворитом в новом сезоне Серии А. «Милан» совершил невероятное достижение, но повторить его всегда непросто. Если же говорить о нас, победа в турнире будет для нас экстраординарной», – цитирует Аллегри журналист Николо Скира.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Серии А стал «Милан», который взял первый титул с 2011 года, когда клуб к триумфу как раз привёл Массимилиано Аллегри.