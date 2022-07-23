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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри назвал фаворита нового сезона Серии А

23 Июля 2022 • 14:43 Комментировать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал фаворита нового сезона итальянской Серии А. По мнению наставника «старой синьоры», больше всего шансов на победу в турнире будет у миланского «Интера».

«Интер» будет фаворитом в новом сезоне Серии А. «Милан» совершил невероятное достижение, но повторить его всегда непросто. Если же говорить о нас, победа в турнире будет для нас экстраординарной», – цитирует Аллегри журналист Николо Скира.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Серии А стал «Милан», который взял первый титул с 2011 года, когда клуб к триумфу как раз привёл Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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