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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги поставил цель для Лукаку – 30 голов в сезоне

22 Июля 2022 • 23:38 Комментировать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги определил для форварда Ромелу Лукаку программу-минимум.

Наставник миланского клуба хочет, чтобы нападающий в новом сезоне забил не менее 30 голов, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее, в бытность тренером «Лацио», в команде Индзаги был форвард, который достиг этой планки – Чиро Иммобиле.

Учитывая, что еще один нападающий «Интера» - Лаутаро Мартинес – должен забить как минимум двадцать голов, Индзаги должен быть очень взволнован предстоящими матчами и количеством мячей, с которыми его команда может завершить сезон.

В прошедшем сезоне Лукаку, выступая за «Челси», провел в АПЛ 26 матчей, в которых отличился 8 раз.

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Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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