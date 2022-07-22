Симоне Индзаги поставил цель для Лукаку – 30 голов в сезоне

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги определил для форварда Ромелу Лукаку программу-минимум.

Наставник миланского клуба хочет, чтобы нападающий в новом сезоне забил не менее 30 голов, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее, в бытность тренером «Лацио», в команде Индзаги был форвард, который достиг этой планки – Чиро Иммобиле.

Учитывая, что еще один нападающий «Интера» - Лаутаро Мартинес – должен забить как минимум двадцать голов, Индзаги должен быть очень взволнован предстоящими матчами и количеством мячей, с которыми его команда может завершить сезон.

В прошедшем сезоне Лукаку, выступая за «Челси», провел в АПЛ 26 матчей, в которых отличился 8 раз.