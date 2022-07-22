Загаду интересен итальянскому клубу

Защитник Дан-Аксель Загаду попал в сферу интересов итальянской «Ромы». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, француз вместе с полузащитником «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдумом является следующей целью «джаллоросси» на трансферном рынке.

Отметим, что Загаду находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии». «Рома» намерена воспользоваться ситуацией и пригласить защитника бесплатно. Ранее «волки» подписали двух свободных агентов – Пауло Дибалу и Неманью Матича.

На счету 23-летнего Загаду 67 матчей в немецкой Бундеслиге. В этих играх футболист отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.