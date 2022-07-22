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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентус обязан выиграть Скудетто»

22 Июля 2022 • 11:22 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал перспективы команды в новом сезоне.

«Ювентус» всегда начинает сезон, стремясь достичь всех возможных целей. Мы подписали важных игроков, у кого-то есть опыт, у кого-то его меньше. Кроме того, это наш второй год вместе, и поэтому мы начинаем с прочной основы. После того, как мы остались без трофеев впервые за десять лет, мы обязаны выиграть Скудетто», - сказал Аллегри в интервью Goal.

Аллегри отметил новичков команды – Поля Погба и Анхеля ди Марию – назвав их «экстраординарными» футболистами, а также выделил покупку защитника Глейсона Бремера.

В прошлом сезоне туринский клуб занял четвертое место в чемпионате Италии, пропустив вперед «Милан», «Интер» и «Наполи», а также проиграл в финале Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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