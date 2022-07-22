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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо назвал две трансферные цели «Валенсии»

22 Июля 2022 • 10:25 Комментировать (1)

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо попросил руководство клуба о двух трансферах. Как стало известно журналистам издания AS, итальянский специалист хочет усилить свою команду полузащитниками Маттео Политано и Лукасом Торрейрой.

Напомним, что правами на Торрейру владеет лондонский «Арсенал», а Политано находится на контракте с «Наполи».

Гаттузо был назначен рулевым «летучих мышей» по окончании прошлого сезона. Предыдущим его местом работы был «Наполи».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Валенсия» финишировала на девятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо Маттео Политано Лукас Торрейра Трансферы футбола - лето 2022
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