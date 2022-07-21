Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович – о Лукаку: «Благополучие важнее финансовых вопросов»

21 Июля 2022 • 12:52 Комментировать

Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович поделился мнением по поводу возвращения в команду нападающего Ромелу Лукаку.

«Я не был удивлен его возвращению, потому что понимал, как он чувствует себя в «Челси». Я слышал его знаменитое интервью, в котором он передал свою тоску и чувство ностальгии. Всегда нужно понимать, в какую раздевалку ты приходишь. Наша - здоровая, веселая и позитивная», - сказал Ханданович в интервью La Gazzetta dello Sport.

Вратарь отметил, что простое благополучие всегда важнее финансовых вопросов.

«В жизни часто выбор делается по экономическим соображениям, но всегда берет верх благополучие: если тебе хорошо в одном месте, это нормально, что хочется туда вернуться», - заметил 38-летний ветеран «Интера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
12:52 · Италия. Серия А
Ханданович – о Лукаку: «Благополучие важнее финансовых вопросов»
12:12 · Россия. Первая лига
Бывший защитник «Удинезе» находится на просмотре в «Рубине»
11:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» показал новую гостевую форму фото
11:43 · Италия. Серия А
«ПСЖ» заморозил сделку по трансферу Скамакки
11:21 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ни один клуб АПЛ не заинтересовался Дибалой» 2
11:14 · Италия. Серия А
«Атлетико» скоро объявит о трансфере защитника из Серии А
11:12 · Италия. Серия А
Молина перешёл в «Атлетико» слухи
09:39 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл нового форварда
09:13 · Италия. Серия А
Дибала объяснил, почему отказался от номера Тотти
08:41 · Италия. Серия А
«Аталанта» нацелилась на форварда «Интера»
08:11 · Италия. Серия А
«Атлетико» близок к трансферу новичка из Серии А
07:55 · Италия. Серия А
Названа сумма трансфера Мораты в «Ювентус»
07:19 · Италия. Серия А
Бремер объяснил, почему выбрал «Ювентус»
02:27 · Италия. Серия А
Аллегри определился с наиболее подходящей кандидатурой для усиления атаки «Ювентуса»
02:19 · Италия. Серия А
Отступные за Дибалу непривычно скромны
Все новости
Рекомендуем