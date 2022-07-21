Ханданович – о Лукаку: «Благополучие важнее финансовых вопросов»

Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович поделился мнением по поводу возвращения в команду нападающего Ромелу Лукаку.

«Я не был удивлен его возвращению, потому что понимал, как он чувствует себя в «Челси». Я слышал его знаменитое интервью, в котором он передал свою тоску и чувство ностальгии. Всегда нужно понимать, в какую раздевалку ты приходишь. Наша - здоровая, веселая и позитивная», - сказал Ханданович в интервью La Gazzetta dello Sport.

Вратарь отметил, что простое благополучие всегда важнее финансовых вопросов.

«В жизни часто выбор делается по экономическим соображениям, но всегда берет верх благополучие: если тебе хорошо в одном месте, это нормально, что хочется туда вернуться», - заметил 38-летний ветеран «Интера».