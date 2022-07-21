«Атлетико» близок к трансферу новичка из Серии А

Защитник Науэль Молина, который выступает в итальянском чемпионате за «Удинезе», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге.

По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в переходе футболиста проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» уже вступили в переговоры с итальянской стороной по этому поводу. Процесс движется положительно, трансфер Молины в Мадрид может быть оформлен в ближайшие несколько дней.

В минувшем сезоне Науэль принял участие в 35 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.