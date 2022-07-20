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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» начал переговоры о трансфере защитника «Фиорентины»

20 Июля 2022 • 15:00 Комментировать

Миланский «Интер» начал официальные переговоры с «Фиорентиной» по трансферу защитника Николы Миленковича. Об этом в социальных сетях рапортует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Интер» всерьёз намерен приобрести серба уже этим летом. Так как «нерадзурри» не смогли подписать Глейсона Бремера из «Торино», Миленкович стал их главной трансферной целью на усиление обороны.

У Николы остаётся всего год по контракту с «Фиорентиной». Учитывая этот факт, руководство «фиалок» должно отпустить футболиста по сниженной цене, поэтому он должен обойтись «Интеру» куда дешевле, чем Бремер обошёлся туринскому «Ювентусу».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2022
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