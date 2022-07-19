Стало известно, сколько «Ювентус» предлагает за Бремера

Туринский «Ювентус» озвучил «Торино» свои условия по трансферу защитника Глейсона Бремера. По данным от журналиста Ромео Агрести, «старая синьора» готова раскошелиться на 48 миллионов евро.

Ожидается, что «быки» примут предложения «Ювентуса», несмотря на то, что на футболиста также претендует миланский «Интер». Дело в том, что «нерадзурри» вряд ли смогут перебить предложение «старой синьоры» из-за финансовых проблем.

Трансфер Бремера в «Ювентус» ускорил переход Маттайса де Лихта в мюнхенскую «Баварию». Напомним, что за нидерландского защитника «бьянконери» должны получить 80 миллионов евро с учётом бонусов.