Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на одноклубника Кокорина

19 Июля 2022 • 08:31 Комментировать

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович попал в сферу интересов одного из грандов итальянского футбола. Как информирует Sky Sport.it, оформить трансфер сербского футболиста желает миланский «Интер».

«Нерадзурри» рассматривают кандидатуру Миленковича на случай срыва сделки по переходу бразильца Глейсона Бремера из «Торино». Трансфер Николы оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата защитник провел 34 поединка, в которых отметился забитым мячом. Действующий трудовой договор игрока с «фиалками» рассчитан до середины 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить ван де Бека за Беннасера
09:14 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Кокорин разбазарил свой талант»
08:54 · Италия. Серия А
«Интер» предложил 30 млн евро и одного игрока за Бремера 1
08:43 · Италия. Серия А
«Наполи» заплатит 20 миллионов евро за испанского вингера
08:31 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на одноклубника Кокорина
08:19 · Италия. Серия А
Моуринью помешал трансферу Дзаньоло в «Ювентус»
08:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус» сразятся за игрока сборной Испании
06:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» почти согласовал очередной трансфер
06:24 · Италия. Серия А
«Милан» никак не может договориться о трансфере бельгийского полузащитника
05:34 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А опроверг слухи об интересе к игроку «Рубина»
05:29 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» объяснил, почему клуб не стал подписывать Дибалу
02:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» «повесила» ценник на Зиркзее
02:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не делала официального предложения по трансферу Осимхена
02:01 · Италия. Серия А
Дибала выбрал себе номер в «Роме»
00:40 · Италия. Серия А
«Наполи» официально представил Эстигора официально
Все новости
Рекомендуем