«Интер» нацелился на одноклубника Кокорина

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович попал в сферу интересов одного из грандов итальянского футбола. Как информирует Sky Sport.it, оформить трансфер сербского футболиста желает миланский «Интер».

«Нерадзурри» рассматривают кандидатуру Миленковича на случай срыва сделки по переходу бразильца Глейсона Бремера из «Торино». Трансфер Николы оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата защитник провел 34 поединка, в которых отметился забитым мячом. Действующий трудовой договор игрока с «фиалками» рассчитан до середины 2023 года.