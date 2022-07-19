«Ювентус» почти согласовал очередной трансфер

Защитник «Торино» Глейсон Бремер близок к смене клубной прописки этим летом. Как информирует Football Italia, новым местом работы бразильского футболиста станет другой туринский клуб – «Ювентус».

Источник отмечает, что «старая синьора» предложила за игрока 40 миллионов евро. С самим Бремером клуб уже договорился о подписании долгосрочного трудового договора, рассчитанного до середины 2027 года. Его заработная плата составит четыре миллион в год.

Напомним, что Глейсон был признан лучшим защитником чемпионата Италии по итогам минвшего сезона. На его счету три гола и один ассист в 33 матчах.