«Лацио» нацелился на экс-футболиста «Интера»

Уругвайский полузащитник Матиас Весино, покинувший миланский «Интер» в статусе свободного агента этим летом, попал в сферу интересов другого итальянского клуба.

По сообщениям журналиста Николо Скиры, оформить бесплатный переход 30-летнего футболиста желает римский «Лацио». Столичный клуб уже вступил в переговоры с игроком и предложил ему трехлетнее трудовое соглашение.

Матиас защищал цвета миланского коллектива с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии уругваец провел 17 поединков, забил один гол и получил две желтые карточки. Его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.