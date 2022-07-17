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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» нацелился на экс-футболиста «Интера»

17 Июля 2022 • 10:03 Комментировать

Уругвайский полузащитник Матиас Весино, покинувший миланский «Интер» в статусе свободного агента этим летом, попал в сферу интересов другого итальянского клуба.

По сообщениям журналиста Николо Скиры, оформить бесплатный переход 30-летнего футболиста желает римский «Лацио». Столичный клуб уже вступил в переговоры с игроком и предложил ему трехлетнее трудовое соглашение.

Матиас защищал цвета миланского коллектива с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии уругваец провел 17 поединков, забил один гол и получил две желтые карточки. Его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Матиас Весино Трансферы футбола - лето 2022
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