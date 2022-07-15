Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торонто» официально подписал Бернардески официально

15 Июля 2022 • 23:56 Комментировать

Клуб МЛС «Торонто» объявил о подписании полузащитника Федерико Бернардески. Контракт рассчитан до 2026 года.

«Мы очень рады добавить Федерико в нашу команду, — сказал президент футбольного клуба «Торонто» Билл Мэннинг. «Мы считаем, что он именно то, что нам нужно прямо сейчас, как на поле, так и в раздевалке. Федерико зарекомендовал себя как чемпион и лидер в «Ювентусе» и в сборной Италии».

28-летний полузащитник отыграл в туринском клубе пять лет, выиграл три чемпионата Италии, два Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торонто Федерико Бернардески Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
01:15 · Италия. Серия А
Дибала продолжает выбирать между двумя клубами
00:49 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги поделился первыми впечатлениями от работы с «Реджиной»
00:37 · Италия. Серия Б
Буффон испытывает оптимизм по поводу нового сезона 1
15 Июля
23:56 · Италия. Серия А
«Торонто» официально подписал Бернардески официально
23:34 · Италия. Серия А
Агент Алексиса Санчеса предложил игрока мадридскому «Атлетико»
23:07 · Италия. Серия А
Йович: «Надеюсь преуспеть в Италии не хуже, чем Роналду»
23:05 · Германия. Бундеслига
Продажа Левандовски поможет «Баварии» купить де Лихта
21:39 · Италия. Серия А
Источник: Дибала договорился с «Ромой»
20:51 · Италия. Серия А
«Салернитана» купила защитника «Лилля»
20:51 · Англия. Премьер-лига
Кулибали попрощался с «Наполи»
20:26 · Англия. Премьер-лига
Байи не против перехода в «Наполи» 1
20:26 · Англия. Премьер-лига
Скамакка подпишет пятилетний контракт с «Вест Хэмом»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Сассуоло» подтвердил полученное от «Вест Хэма» предложение по Скамакке
18:53 · Италия. Серия А
Иско выбирает между двумя севильскими клубами
18:20 · Италия. Серия А
​Вейналдума предложили «Роме» слухи
Все новости
Рекомендуем