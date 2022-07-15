Клуб МЛС «Торонто» объявил о подписании полузащитника Федерико Бернардески. Контракт рассчитан до 2026 года.

«Мы очень рады добавить Федерико в нашу команду, — сказал президент футбольного клуба «Торонто» Билл Мэннинг. «Мы считаем, что он именно то, что нам нужно прямо сейчас, как на поле, так и в раздевалке. Федерико зарекомендовал себя как чемпион и лидер в «Ювентусе» и в сборной Италии».

28-летний полузащитник отыграл в туринском клубе пять лет, выиграл три чемпионата Италии, два Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.