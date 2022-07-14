«Милан» заинтересовался игроком «Бордо» Онаной

Жирондинский «Бордо» получил письменное предложение от итальянского клуба на приобретение полузащитника Жана Онану в размере 9 миллионов евро. RMC Sport сообщает, что запрос сделал «Милан».

«Виноделы» были отправлены в третий французский дивизион, что не соответствует амбициям игрока на фоне приближающегося чемпионата мира в Катаре, куда попала и команда Жана.

Полузащитник сборной Камеруна должен покинуть клуб, а средства, вырученные на его продаже, помогут «Бордо» в финансовом плане.

Кроме «Милана» на футболиста центра поля претендуют «Порту» и «Галатасарай». Сам игрок хочет продолжить карьеру в Италии.