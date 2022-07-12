Спаллетти: «Осимхен – отличный игрок, но ему есть куда расти»

Главный тренер «Наполи» в преддверии нового сезона высказался об одном из лидеров атаки своей команды.

«Осимхен – отличный игрок. Однако у него есть перспективы стать ещё лучше и достичь по-настоящему выдающегося уровня – ему ещё предстоит многому научиться, – приводит TMW слова рулевого неаполитанцев. – Виктор может многого добиться в предстоящем сезоне. В прошедшей кампании он часто выбывал из-за травм, и я надеюсь, что теперь таких проблем не возникнет. Больше игровой практики – больше возможностей совершенствоваться», – рассказал Спаллетти.

Виктор Осимхен забил 18 мячей и шесть раз ассистировал товарищам по команде во всех турнирах сезона 2021/22.