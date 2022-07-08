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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко не намерен покидать «Интер»

08 Июля 2022 • 11:59 Комментировать

Нападающего миланского «Интера» Эдина Джеко не пугает ожесточённая конкуренция в следующем сезоне. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, босниец не намерен покидать «Джузеппе Меацца» в это межсезонье.

Ранее появлялись слухи, согласно которым Джеко являетяс одним из первых кандидатов на выход для рукодства «Интера». Напомним, что после возможного трансфера Пауло Дибалы на правах свободного агента у «нерадзурри» в составе будет целых 6 нападающих: Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку, Эдин Джеко, Пауло Дибала и Хоакин Корреа.

«Интер» хотел бы избавиться хотя бы от двух игроков из этого списка. Первыми кандидатами на выход являются Санчес и Джеко, но есть вероятность, что команду также покинет Корреа.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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