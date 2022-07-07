Кесси: «Ибрагимович сказал, что я подойду «Барселоне»

Новичок «Барселоны» полузащитник Франк Кесси рассказал журналистам о напутствии, которое получил от своего бывшего одноклубника по «Милану» Златана Ибрагимовича.

«Да, я разговаривал с Ибрагимовичем, и он сказал мне, что я хорошо впишусь в игру «Барселоны». Моя позиция на поле будет определяться тренером, я просто должен думать о работе», - сказал Кесси.

Кесси перешел в каталонский клуб на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с миланским клубом.

В прошлом сезоне полузащитник в составе «Милана» стал чемпионом Италии, сыграв в 31 матче и забив 6 голов.