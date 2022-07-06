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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет, чтобы «Ювентус» включил своего полузащитника в сделку по Дзаньоло

06 Июля 2022 • 21:04 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью надеется пополнить ряды своей команды полузащитником «Ювентуса» Артуром Мело.

Именно «Ювентус» считается единственным серьёзным претендентом на лидера «Ромы» Николо Дзаньоло, который уже согласовал персональные условия контракта с туринцами. Главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет воспользоваться предстоящим трансфером в своих интересах: португалец надеется, что помимо значительной компенсации за Дзаньоло «Рома» пополнится хавбеком Артуром, который намерен сменить клуб этим летом.

Соглашение Артура Мело с «Ювентусом» истекает через три года. В прошедшем сезоне 25-летний бразилец отметился одной результативной передачей в 31 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью Николо Дзаньоло Артур Мело
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