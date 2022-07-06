«Монца» заполучила игрока «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина перешёл в «Монцу», сообщает пресс-служба «бело-красных».

Игрок присоединился к «Монце» на правах аренды с обязательством выкупа за 15 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вероны».

Пессина выступал за «Аталанту» с 2017 года. Его контракт с «богиней» рассчитан до 2025 года. Всего за бергамасков хавбек провёл 96 матчей, в которых сумел забить шесть мячей и отдать четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 16 млн евро.