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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» заполучила игрока «Аталанты»

06 Июля 2022 • 20:58 Комментировать

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина перешёл в «Монцу», сообщает пресс-служба «бело-красных».

Игрок присоединился к «Монце» на правах аренды с обязательством выкупа за 15 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вероны».

Пессина выступал за «Аталанту» с 2017 года. Его контракт с «богиней» рассчитан до 2025 года. Всего за бергамасков хавбек провёл 96 матчей, в которых сумел забить шесть мячей и отдать четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 16 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Монца Маттео Пессина
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