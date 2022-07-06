Ванда Нара ведёт переговоры по трансферу Икарди обратно в Серию А

Жена нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди ведёт переговоры по трансферу своего мужа в клуб из итальянской Серии А. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, Ванда Нара, которая к тому же является агентом футболиста, сейчас обсуждает переход с руководством «Монцы».

Генеральный директор клуба Адриано Галлиани и владелец Сильвио Берлускони мечтают, чтобы Икарди играл в их команде. Напомним, что руководство «ПСЖ» хочет поскорее избавиться от нападающего, чтобы пригласить на его место форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

«Монца» ранее уже оформила трансфер Стефано Сенси и Андреа Раноккии из миланского «Интера».