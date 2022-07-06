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Чемпионат Италии. Серия А

Три клуба сразятся за Белотти

06 Июля 2022 • 08:14 Комментировать

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти, который сейчас является свободным агентом, находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов.

Как информирует инсайдер Николо Скира, главным претендентом на 28-летнего итальянца считается «Монако», с которым форвард уже договорился об условиях контракта. Также на Андреа претендуют «Рома» и «Ницца». Эти два клуба попытаются помешать монегаскам подписать Белотти.

Форвард последние семь лет выступал на родине за «Торино». В конце сезона-2021/2022 у нападающего истекло соглашение с клубом, и он ушел на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Монако Ницца Андреа Белотти
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