Три клуба сразятся за Белотти

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти, который сейчас является свободным агентом, находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов.

Как информирует инсайдер Николо Скира, главным претендентом на 28-летнего итальянца считается «Монако», с которым форвард уже договорился об условиях контракта. Также на Андреа претендуют «Рома» и «Ницца». Эти два клуба попытаются помешать монегаскам подписать Белотти.

Форвард последние семь лет выступал на родине за «Торино». В конце сезона-2021/2022 у нападающего истекло соглашение с клубом, и он ушел на правах свободного агента.