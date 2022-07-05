Стали известны условия сделки по продаже Йовича в «Фиорентину»

Мадридский «Реал» пошёл навстречу «Фиорентине» по трансферу своего нападающего Луки Йовича. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «словочные» согласились отпустить сербского форварда в Италию на постоянной основе совершенно бесплатно.

Тем не менее, в будущем «Реал» может получить внушительные деньги за Йовича в виде бонусов. Всё будет зависеть от того, насколько хорошо нападающий сможет проявить себя в команде Винченцо Итальяно.

Напомним, что Йович присоединился к мадридскому «Реалу» летом 2019 года и с тех пор забил всего 3 гола за команду. За этот период игрок также успел уйти в аренду в «Айнтрахт», где за полгода забил больше, чем за всё время в футболке «Реала».