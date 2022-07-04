Мальдини: «Каникулы были заслуженными, но пора браться за работу»

В понедельник «Милан» вышел из каникул, и сейчас перед командой ставятся новые задачи - защитить взятое в прошлом году «скудетто». Об этом в первый рабочий день сезона 2022/2023 говорил спортивный директор клуба - Паоло Мальдини.

- Мы начинаем, каникулы были заслуженными. Прошлый сезон был невероятным, эхо победы все еще отзывается в стенах офиса клуба. Но пора переворачивать страницу и писать новую, памятуя о том, как была одержана победа в прошлом сезоне. Командный дух укрепился, наши ценности стали понятнее всем. Пока еще не все игроки прибыли в наше распоряжение, но к 15-16 числу они будут тут уже все. Пока что еще не хватает чуть взаимопонимания, есть новички в команде, но я думаю, что это придет уже в буквально следующие дни, - цитирует Мальдини ITASportPress.