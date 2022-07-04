Игроков «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»

Несколько игроков «Милана» были наказаны денежным штрафом за оскорбительный баннер в адрес своих конкурентов из «Интера». Как сообщает Football-Italia, федерация футбола Италии взыскала с провинившихся 21 тысячу евро.

Во время празднования скудетто команда совершила проезд на своем автобусе по улицам города. В руках Раде Крунича и Мика Меньяна был замечен оскорбительный баннер, адресованный «Интеру». Кроме того, Тео Эрнандес скандировал различные кричалки в сторону «нерадзурри», а Сандро Тонали надел футболку с оскорблением в адрес конкурента.

«Засуньте себе в задницу кубок Италии», - было написано на баннере «Милана».