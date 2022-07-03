Капелло: «Мхитарян сработается с Индзаги»

Бывший главный тренер «Ромы» и сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход экс-полузащитника римского клуба Генриха Мхитаряна в «Интер».

Специалист выразил сожаление в связи с уходом армянского футболиста из «Ромы», назвав его хорошим игроком, который способен сработаться с главным тренером «чёрно-синих» Симоне Индзаги.

«Мхитарян был очень важным игроком для «Ромы», он вносил многообразие и вариативность в атаке. Он оставил хорошую память в Риме», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник провёл за «Рому» 44 матча, забив в них пять голов и отдав восемь результативных передач.