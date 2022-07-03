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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Мхитарян сработается с Индзаги»

03 Июля 2022 • 10:02 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.50 5.00 1.35
14.08 20:30

Бывший главный тренер «Ромы» и сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход экс-полузащитника римского клуба Генриха Мхитаряна в «Интер».

Специалист выразил сожаление в связи с уходом армянского футболиста из «Ромы», назвав его хорошим игроком, который способен сработаться с главным тренером «чёрно-синих» Симоне Индзаги.

«Мхитарян был очень важным игроком для «Ромы», он вносил многообразие и вариативность в атаке. Он оставил хорошую память в Риме», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник провёл за «Рому» 44 матча, забив в них пять голов и отдав восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Фабио Капелло Генрих Мхитарян Симоне Индзаги
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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