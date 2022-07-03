Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент рассказал об интересе российских клубов к Кокорину

03 Июля 2022 • 08:42 Комментировать

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал будущее своего клиента.

В интервью Firenze Viola представитель игрока заявил, что он не обсуждал с руководством «фиалок» вопрос расторжения контракта. При этом агент отметил, что Кокорину поступали предложения от российских клубов. По его словам, некоторые представители РПЛ связывались с ним по поводу трансфера форварда.

В конце интервью Бердышев подчеркнул, что в настоящий момент Александр хочет продолжать выступления за «Фиорентину».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Тимофей Бердышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
10:14 · Италия. Серия А
Видаль практически определился с новым клубом
10:02 · Италия. Серия А
Капелло: «Мхитарян сработается с Индзаги»
09:58 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА стал трансферной целью клуба АПЛ
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может усилиться защитником «Брайтона»
09:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» оформит два громких трансфера в ближайшие дни 2
08:58 · Италия. Серия А
В «Фиорентине» недовольны нежеланием Кокорина уйти из клуба 2
08:48 · Италия. Серия А
Защитник из чемпионата Украины станет одноклубником Кокорина
08:42 · Италия. Серия А
Агент рассказал об интересе российских клубов к Кокорину
08:21 · Англия. Премьер-лига
Зинченко может сменить «Манчестер Сити» на итальянский гранд
07:54 · Италия. Серия А
Лукаку назвал свою цель на новый сезон 1
01:17 · Италия. Серия А
«Милан» не претендует на Дзаньоло, игрок собирается перейти в «Ювентус»
00:05 · Италия. Серия А
Бывший игрок сборной Италии: «Монца» совершит несколько громких покупок»
02 Июля
21:51 · Италия. Серия А
Новый клуб Видаля определён на 70-80%
20:50 · Англия. Премьер-лига
​В «Наполи» ответили на вопрос о Роналду 1
20:38 · Германия. Бундеслига
В приобретении де Лихта заинтересовался ещё один топ-клуб
Все новости
Рекомендуем