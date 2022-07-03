Агент рассказал об интересе российских клубов к Кокорину

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал будущее своего клиента.

В интервью Firenze Viola представитель игрока заявил, что он не обсуждал с руководством «фиалок» вопрос расторжения контракта. При этом агент отметил, что Кокорину поступали предложения от российских клубов. По его словам, некоторые представители РПЛ связывались с ним по поводу трансфера форварда.

В конце интервью Бердышев подчеркнул, что в настоящий момент Александр хочет продолжать выступления за «Фиорентину».