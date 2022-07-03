Бывший игрок сборной Италии: «Монца» совершит несколько громких покупок»

Известный экс-защитник сборной Италии Кристиан Пануччи поделился мыслями о работе «Монцы» на трансферном рынке.

Новичок-дебютант Серии А планирует провернуть ряд сенсационных сделок. В списке интересов клуба фигурирует экс-звезда «Ювентуса» Пауло Дибала.

«Дибала – великий чемпион, несмотря на не самую удачную игру в «Ювентусе» в последние годы. – рассказывает Пануччи, которого цитирует журналист Альфредо Педулла. – Пауло способен усилить многие серьёзные команды. «Монца» совершит ряд громких приобретений, потому что Галлиани привык побеждать», – считает 49-летний итальянец, в своё время выступавший за «Милан», мадридский «Реал», «Интер» и «Челси».