Полузащитник Стефано Сенси переходит из «Интера» в «Монцу». Абсолютный дебютант Серии А официально объявил об аренде 26-летнего футболиста. Договор рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

За «Интер» Стефано Сенси выступает с сезона 2019/2020. При этом стоит сказать, что вторую часть прошлого сезона полузащитник провёл в аренде в рядах «Сампдории».

«Монца» выступит в Серии А впервые в своей истории. Владельцем клуба является известный итальянец Сильвио Берлускони, которому ранее принадлежал «Милан». Новый сезон в чемпионате Италии стартует в августе.