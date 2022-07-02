Давид Оспина перейдет в клуб из Саудовской Аравии

1 июля у ряда игроков «Наполи» истекли контракты. Болельщики «адзурри» ждали, что руководство клуба заключит новое соглашение с колумбийским голкипером Давидом Оспиной, но предложений в адрес игрока не последовало.

По данный La Repubblica, в ближайшее время Оспина станет игроком команды «Ан-Наср», базирующегося в Саудовской Аравии.

Ранее ряд источников отмечал, что игрок может переехать в Египет, поскольку получил предложение от египетской команды «Аль-Наср».

Оспина выступал за «Наполи» с 2019 года. Он покидает Неаполь в статусе свободного агента.