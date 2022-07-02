Мхитарян сказал первые слова в качестве игрока «Интера»

Новичок миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своем трансфере в миланский «Интер». 33-летний армянский полузащитник пополнил ряды «нерадзурри» на правах свободного агента.

«Рад пополнить ряды такого прекрасного клуба! Я сделаю все возможное, чтобы помочь «Интеру» добиться поставленных целей», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Контракт Мхитаряна с миланским грандом рассчитан до середины 2024 года.

До перехода в «Интер» Генрих на протяжении двух сезонов защищал цвета столичной «Ромы». В прошлом сезоне хавбек забил пять голов и сделал шесть ассистов в 31 поединке Серии А.