Романо: «Монца» связалась с агентом Икарди

Клуб-новичок Серии А может провернуть сенсационную сделку этим летом.

На аргентинского форварда не рассчитывают в «ПСЖ», а сам игрок, по слухам, хотел бы вернуться в Италию. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию об интересе «Монцы» к Икарди, сообщив о состоявшемся диалоге между генеральным директором клуба Адриано Галлиани и агентом 29-летнего игрока Вандой Нарой. В настоящий момент дебютанты Серии А далеки от заключения сделки, но работа над осуществлением громкого трансфера уже начата.

Мауро Икарди известен итальянским любителям футбола по выступлениям за «Сампдорию» и миланский «Интер», в составе которых забил 121 гол в Серии А. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.