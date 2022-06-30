«Интер» надеется закрыть сделку по Бремеру уже сегодня

Миланский «Интер» сегодня проведёт очередные переговоры по трансферу защитника «Торино» Глейсона Бремера. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, сегодняшняя встреча представителей «нерадзурри» и «быков» может иметь решающее значение.

«Интер» отчаянно хочет подписать Бремера, так как футболист очень нравится главному тренеру клуба Симоне Индзаги. «Торино» ранее требовал за футболиста 40 миллионов евро, что не устраивало «Интер».

Напомним, что Бремер в прошлом сезоне стал лучшим игроком года в Серии А. Сам футболист в своём недавнем интервью не исключил, что может отправиться в зарубежный клуб из другого чемпионата.