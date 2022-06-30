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«ПСЖ» назвал две главные трансферные цели

30 Июня 2022 • 08:14 Комментировать (1)

Во французском «ПСЖ» обозначили две приоритетные цели на текущее трансферное окно. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, в шорт-листе чемпиона Лиги 1 находятся защитник «Интера» Милан Шкриньяр и хавбек «Лилля» Ренату Саншеш.

«ПСЖ» уже предложил португальскому полузащитнику трехлетнее соглашение с заработной платой в размере шести миллионов евро. Парижанам осталось согласовать условия сделки с «Лиллем».

Что касается Шкриньяра, то французы готовы заплатить за него 60 миллионов евро, однако «Интер» считает эту сумму недостаточной. «Нерадзурри» хотят получить минимум 70 миллионов.

В ближайшее время ожидается финальный этап переговоров по этим трансферам.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ренату Саншеш Милан Шкриньяр
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