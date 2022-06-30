«Ювентус» назвал сумму, за которую готов отпустить де Лихта

Руководители туринского «Ювентуса» определились с суммой, за которую они готовы отпустить голландского защитника Маттайса де Лихта.

По информации инсайдера Николо Скиры, туринская команда готова продать 22-летнего голландского футболиста за 100 миллионов евро. Столь солидная сумма не отпугивает потенциальных покупателей, среди которых выделяются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Напомним, что действующее соглашение де Лихта со «старой синьорой» рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Маттайс де Лихт провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. Голландец забил три гола и сделал один ассист.