Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назвал сумму, за которую готов отпустить де Лихта

30 Июня 2022 • 07:49 Комментировать

Руководители туринского «Ювентуса» определились с суммой, за которую они готовы отпустить голландского защитника Маттайса де Лихта.

По информации инсайдера Николо Скиры, туринская команда готова продать 22-летнего голландского футболиста за 100 миллионов евро. Столь солидная сумма не отпугивает потенциальных покупателей, среди которых выделяются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Напомним, что действующее соглашение де Лихта со «старой синьорой» рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Маттайс де Лихт провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. Голландец забил три гола и сделал один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
07:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал сумму, за которую готов отпустить де Лихта
07:26 · Италия. Серия А
«Милан» всё ещё хочет подписать Дибалу
02:43 · Италия. Серия А
«Милан» приготовил 15 млн евро за футболиста «ПСЖ»
01:56 · Англия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ювентуса» прокомментировал возможный уход де Лихта
01:30 · Италия. Серия А
«ПСЖ» близок к покупке форварда сборной Италии более чем за 40 млн евро
01:21 · Италия. Серия А
Вице-капитан «ПСЖ» решил покинуть клуб, в его услугах заинтересован «Ювентус»
00:08 · Италия. Серия А
Анчелотти против ухода Йовича в «Фиорентину» 1
29 Июня
23:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку прокомментировал своё возвращение в «Интер»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Представитель Лукаку: «Всё подписано, теперь можно насладиться возвращением Ромелу в «Интер»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Агент Кварацхелии заявил, что футболист мог перейти в «Ювентус» или «Тоттенхэм»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Аталанты» Меле может перейти в Английскую премьер-лигу
17:28 · Италия. Серия А
Кришито перешёл в «Торонто» официально
16:55 · Италия. Серия А
Кокорин не хочет покидать «Фиорентину»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Аталанте» было интересно, на каких позициях я могу выступать»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Хвича Кварацхелия: «Я многому научился в России»
Все новости
Рекомендуем