Аргентинские СМИ сообщили, когда ди Мария подпишет контракт с «Ювентусом»

Согласно сведениям из Аргентины, бывший футболист «ПСЖ» Анхель ди Мария может поставить подпись под контрактом с «Ювентусом» уже в среду.

34-летний вингер долго не мог выбрать между предложениями «Барселоны» и «Ювентуса», но теперь, похоже, окончательно решил переехать в Турин. Как информирует Relevo, однолетний контракт с «бьянконери» может быть заключён уже завтра. Зарплата ди Марии в «Ювентусе» составит порядка 7,5 млн евро в год без учёта бонусов, зависящих от результативности аргентинца.

Анхель ди Мария отметился пятью голами и девятью результативными передачами в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах прошедшей кампании.