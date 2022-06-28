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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может обменять Джеко на защитника «Ювентуса»

28 Июня 2022 • 20:53 Комментировать (1)

Нападающий «Интера» Эдин Джеко может отправиться в «Ювентус» в обмен на правого защитника Хуана Кудрадо.

36-летний боснийский форвард, по слухам, может в ближайшее время покинуть клуб из-за скорого прихода Ромелу Лукаку и ожидаемого прибытия Пауло Дибалы. Согласно сообщениям итальянских СМИ, «нерадзурри» обсуждают с «Ювентусом» возможный обмен Джеко на 34-летнего правого защитника Хуана Куадрадо. Действующие контракты обоих футболистов истекают через год.

Эдин Джеко оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро, а Хуан Куадрадо – вдвое дороже.

Ранее сообщалось об интересе к Джеко со стороны испанской «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Эдин Джеко Хуан Куадрадо
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