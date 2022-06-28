«Интер» может обменять Джеко на защитника «Ювентуса»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко может отправиться в «Ювентус» в обмен на правого защитника Хуана Кудрадо.

36-летний боснийский форвард, по слухам, может в ближайшее время покинуть клуб из-за скорого прихода Ромелу Лукаку и ожидаемого прибытия Пауло Дибалы. Согласно сообщениям итальянских СМИ, «нерадзурри» обсуждают с «Ювентусом» возможный обмен Джеко на 34-летнего правого защитника Хуана Куадрадо. Действующие контракты обоих футболистов истекают через год.

Эдин Джеко оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро, а Хуан Куадрадо – вдвое дороже.

Ранее сообщалось об интересе к Джеко со стороны испанской «Валенсии».