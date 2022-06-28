Мотта уйдёт с поста главного тренера «Специи»

Главный тренер «Специи» Тиаго Мотта в ближайшее время покинет команду.

Журналист Николо Скира сообщил, что стороны уже договорились между собой о разрыве трудового соглашения. Новым наставником «Специи» станет Лука Готти, который ранее возглавлял «Удинезе».

По итогам минувшего сезона подопечные Тиаго Мотты заняли 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 38 встречах.

Помимо «Удинезе», 54-летний Готти работал ассистентом в «Челси», «Болонье», «Кальяри» и «Парме», а также возглавлял другие команды.

«Удинезе» завершил сезон на 12-м месте, набрав 47 баллов в 38 играх.