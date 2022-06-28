Леау: «Я не думаю о своей цене, я должен дальше усердно работать»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау заявил, что не думает о своей трансферной стоимости. Напомним, что сейчас у португальца есть сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

«Я не думаю о своей цене. Моя главная ценность заключается в другом. Бог дал мне талант, поэтому я должен быть благодарен и продолжать усердно работать, чтобы не растратить его», – цитирует футболиста Calciomercato.

Напомним, что Леау в прошлом сезоне забил за «Милан» 11 голов и отдал 8 результативных передач. Португальцем в последнее время активно интересуется чемпион Англии «Манчестер Сити». Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола высоко оценивает таланты Леау.