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Если де Лихт покинет «Ювентус», клуб подпишет ему на замену защитника из стана конкурентов

27 Июня 2022 • 13:47 Комментировать

Туринский «Ювентус» определился с футболистом, которого захочет приобрести в случае ухода Маттайса де Лихта. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, «старая синьора» сразу же обратит своё внимание на защитника «Наполи» Калиду Кулибали, у которого остался всего год по контракту с клубом.

Сейчас де Лихтом активно интересуется лондонский «Челси», но конкуренцию «синим» может составить «Манчестер Юнайтед», где с недавних пор работает Эрик тен Хаг, который пересекался с Маттайсом в «Аяксе».

«Наполи» будет готов продать Кулибали этим летом только за сумму в районе 40 миллионов евро. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти ранее угрожал уйти в отставку в случае продажи сенегальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Калиду Кулибали Маттайс де Лихт
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