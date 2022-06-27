Сегодня или завтра «Милан» объявит о продлении контракта с Мальдини

«Милан» в скором времени должен официально объявить о продлении контракта со своим техническим директором Паоло Мальдини. Об этом сообщает издание Football Italia. Напомним, что экс-защитник и капитан «россонери» занимает эту должность с 2019 года.

Мальдини играет большую роль в трансферах «Милана». Легендарный итальянец сумел убедить перейти в команду таких игроков, как Фикайо Томори, Майк Меньян, Тэо Эрнандес и многих других.

Новые владельцы «Милана» решили не расставаться с Мальдини и подкрепили своё доверие к итальянцу новым трофеем. Напомним, что Мальдини провёл за «Милан» всю свою профессиональную футбольную карьеру. Игрок дебютировал в 1984 года и провёл в клубе 26 лет.