Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сегодня или завтра «Милан» объявит о продлении контракта с Мальдини

27 Июня 2022 • 11:58 Комментировать

«Милан» в скором времени должен официально объявить о продлении контракта со своим техническим директором Паоло Мальдини. Об этом сообщает издание Football Italia. Напомним, что экс-защитник и капитан «россонери» занимает эту должность с 2019 года.

Мальдини играет большую роль в трансферах «Милана». Легендарный итальянец сумел убедить перейти в команду таких игроков, как Фикайо Томори, Майк Меньян, Тэо Эрнандес и многих других.

Новые владельцы «Милана» решили не расставаться с Мальдини и подкрепили своё доверие к итальянцу новым трофеем. Напомним, что Мальдини провёл за «Милан» всю свою профессиональную футбольную карьеру. Игрок дебютировал в 1984 года и провёл в клубе 26 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и «Лацио» поспорят за полузащитника «Вероны»
12:43 · Италия. Серия А
Джаннини: «Дзаньоло должен покинуть «Рому», потому что он не послушался Тотти»
11:58 · Италия. Серия А
Сегодня или завтра «Милан» объявит о продлении контракта с Мальдини
11:51 · Италия. Серия А
«Рома» готова выслушать предложения по трансферу Дзаньоло
11:28 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет обменяться с «Интером» звёздными игроками
10:49 · Италия. Серия А
Дзаньоло хочет перейти в «Ювентус»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» игрока своего бывшего клуба 1
10:35 · Италия. Серия А
Оспина покинет «Наполи» бесплатно
10:18 · Италия. Серия А
Юмтити может стать одноклубником Кокорина
10:01 · Италия. Серия А
«Интер» продаст двух нападающих, если в команду придёт Дибала
09:55 · Италия. Серия А
Видаль может продолжить карьеру в Турции или МЛС
09:51 · Италия. Серия А
«Монца» на днях может согласовать трансфер полузащитника «Интера»
09:44 · Италия. Серия А
Моуринью может усилить свою команду звёздным бразильским игроком
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уверен в подписании де Лихта
09:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался об интересе «Ромы» и «Марселя»
Все новости
Рекомендуем