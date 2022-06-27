Моуринью может усилить свою команду звёздным бразильским игроком

Бразильский легионер «Ювентуса» Артур Мело может продолжить свою карьеру в другом итальянском коллективе. По сообщениям журналистов Corrierre dello Sport, в трансфере 25-летнего исполнителя заинтересована столичная «Рома».

Источник отмечает, что «старая синьора» готова отпустить Артура в римский клуб, поскольку он не входит в планы главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Ранее ходили слухи о возможном переходе бразильского хавбека в лондонский «Арсенал», однако стороны не смогли согласовать финансовые моменты.

В прошлом сезоне Серии А бразилец провел в Серии А 20 поединков и получил три желтые карточки.