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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью может усилить свою команду звёздным бразильским игроком

27 Июня 2022 • 09:44 Комментировать

Бразильский легионер «Ювентуса» Артур Мело может продолжить свою карьеру в другом итальянском коллективе. По сообщениям журналистов Corrierre dello Sport, в трансфере 25-летнего исполнителя заинтересована столичная «Рома».

Источник отмечает, что «старая синьора» готова отпустить Артура в римский клуб, поскольку он не входит в планы главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Ранее ходили слухи о возможном переходе бразильского хавбека в лондонский «Арсенал», однако стороны не смогли согласовать финансовые моменты.

В прошлом сезоне Серии А бразилец провел в Серии А 20 поединков и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Артур Мело
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