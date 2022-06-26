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Чемпионат Италии. Серия А

​Милито одобряет переход Дибалы в «Интер»

26 Июня 2022 • 14:53 Комментировать

Экс-игрок «Интера» Диего Милито высказался по поводу вероятного перехода Пауло Дибалы в миланский клуб.

«Дибала может оказаться в правильном клубе для перезагрузки и перезапуска карьеры. Он хорошо знает Серию А, и ему не придётся иметь проблемы с адаптацией. Команда и фанаты хорошо бы поприветствовали Дибалу. Плюс имело бы значение его желание отомстить», - сказал Милито La Gazzetta dello Sport.

Пауло Дибала станет свободным агентом в первый день июля. На протяжении семи последних сезонов аргентинский нападающий защищал цвета туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Диего Милито Пауло Дибала
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