«Милан» положил глаз на Ачерби

Итальянский «Милан» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии, во многом это получилось благодаря отличной защите «Милана». Однако нет предела совершенству, и это означает, что клубу надо постоянно усиливаться - то, насколько быстро все может разладиться, показывает пример мадридского «Атлетико», который в минувшем сезоне нахватался по три-четыре гола за матч.

И оптимальным вариантом Стефано Пиоли представляется Франческо Ачерби - один из лидеров столичного «Лацио». Об интересе к нему сообщает издание ITASportPress. Правда, подробности потенциальной сделки пока что не сообщаются.