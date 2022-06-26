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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» положил глаз на Ачерби

26 Июня 2022 • 01:05 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.37 4.80 9.00
14.08 20:30

Итальянский «Милан» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии, во многом это получилось благодаря отличной защите «Милана». Однако нет предела совершенству, и это означает, что клубу надо постоянно усиливаться - то, насколько быстро все может разладиться, показывает пример мадридского «Атлетико», который в минувшем сезоне нахватался по три-четыре гола за матч.

И оптимальным вариантом Стефано Пиоли представляется Франческо Ачерби - один из лидеров столичного «Лацио». Об интересе к нему сообщает издание ITASportPress. Правда, подробности потенциальной сделки  пока что не сообщаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франческо Ачерби
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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