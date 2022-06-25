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Чемпионат Италии. Серия А

Марсело не перейдёт в «Милан», игрок рассматривает предложение испанского клуба

25 Июня 2022 • 20:33 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Хетафе».

Бразилец находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Реалом». 34-летний крайний защитник предпочёл бы остаться в Испании, однако уже отклонил предложение «Вальядолида». Отказ получил и неназванный турецкий клуб, приглашавший Марсело. По данным журналиста Маттео Моретто, экс-звезда «Реала» в настоящий момент рассматривает предложение от «Хетафе», в то время как информация о возможном переходе в «Милан» не соответствует действительности.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В минувшем сезоне он принял участие в 17 матчах «сливочных», записав на свой счёт два результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марсело Вальядолид Хетафе
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