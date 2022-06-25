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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Сассуоло» близок к переходу в «Торино»

25 Июня 2022 • 12:56 Комментировать

«Торино» находится в шаге от подписания контракта с полузащитником «Сассуоло» Филипом Джуричичем. Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщает, что руководство «быков» провело очень позитивную встречу с агентом сербского хавбека, и теперь стороны позитивно настроены на сотрудничество.

Джуричич отыграл за «Сассуоло» уже четыре сезона. Сербский полузащитник перебрался в команду летом 2018 года из «Беневенто», а до этого выступал в Италии за «Сампдорию». Также футболист успел поиграть за такие клубы, как «Саутгемптон», лиссабонская «Бенфика», «Майнк», «Андерлехт» и «Херенвен».

В прошлом сезоне Джуричич отметился двумя голами и одним ассистом в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сассуоло Филип Джуричич
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