«Интер» пока не может найти Санчесу новую команду

Будущее нападающего миланского «Интера» Алексиса Санчеса в стане «нерадзурри» до сих пор остаётся туманным. Согласно информации от Calciomercato, клуб до сих пор не может найти чилийцу новую команду.

Для «Интера» очень важно расстаться с Санчесом именно этим летом, потому что футболист занимает первое место в зарплатной ведомости клуба, но при этом является игроком глубокого запаса. Особенно ситуация может усугубится с приходом Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку.

В последнее время появлялись слухи, что в трансфере Санчеса заинтересован «Марсель», которым руководит бывший тренер Алексиса по сборной Чили Хорхе Сампаоли. Тем не менее, сделка до сих пор так и не продвинулась с мёртвой точки.