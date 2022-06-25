Два топ-клуба Серии А претендуют на игрока «Реала»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А, где в его трансфере заинтересованы два клуба. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Среди вариантов Начо на Апеннинах называются столичная «Рома» и миланский «Интер». В римском клубе 32-летний испанец может воссоединиться с португальским тренером Жозе Моуринью, под руководством которого выступал за «сливочных».

Текущая трансферная стоимость защитника оценивается в семь миллионов евро. Действующее трудовое соглашение Фернандеса с «королевским клубом» рассчитано до середины 2023 года.