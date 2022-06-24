Бергоми назвал имена игроков, которых «Интер» не имеет права продавать

Миланский «Интер» занял только второе место в минувшем сезоне итальянской Серии А, и бывший игрок клуба Джузеппе Бергоми назвал имена тех игроков, которые определяют игру клуба и должны обязательно сохранить свои места в команде.

- Я вижу троих игроков, у которых эмблема «Интера» выгравирована в сердце. Это Шкриньяр, это Барелла и это Лаутаро. «Интер» должен сохранить этих игроков, они гарантируют клубу будущее на ближайшие десять или даже пятнадцать лет. Их нельзя продавать, - считает Бергоми, которого цитирует ITASportPress.

Бергоми выступал за «Интер» в течение двадцати лет - с 1979 по 1999 год.