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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми назвал имена игроков, которых «Интер» не имеет права продавать

24 Июня 2022 • 22:56 Комментировать

Миланский «Интер» занял только второе место в минувшем сезоне итальянской Серии А, и бывший игрок клуба Джузеппе Бергоми назвал имена тех игроков, которые определяют игру клуба и должны обязательно сохранить свои места в команде.

- Я вижу троих игроков, у которых эмблема «Интера» выгравирована в сердце. Это Шкриньяр, это Барелла и это Лаутаро. «Интер» должен сохранить этих игроков, они гарантируют клубу будущее на ближайшие десять или даже пятнадцать лет. Их нельзя продавать, - считает Бергоми, которого цитирует ITASportPress.

Бергоми выступал за «Интер» в течение двадцати лет - с 1979 по 1999 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Бергоми
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