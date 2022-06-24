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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: Мотивация — это часть ДНК

24 Июня 2022 • 19:29 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями от своей работы.

Моуринью сказал Sky Sports, что если ты любишь футбол, то никогда не останавливаешься и не стареешь, чувствуешь себя молодым и свежим. Это чувство сохраняется до конца жизни, потому что мотивация — это часть ДНК, но если ты не любишь футбол, то просто уходишь и наслаждаешься своими заработанными наградами и жизнью вне футбола.

«Рома» по итогам минувшего сезона заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка в 38 матчах. Помимо этого, подопечные Жозе Моуринью выиграли первый в истории розыгрыш Лиги конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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