Моуринью: Мотивация — это часть ДНК

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями от своей работы.

Моуринью сказал Sky Sports, что если ты любишь футбол, то никогда не останавливаешься и не стареешь, чувствуешь себя молодым и свежим. Это чувство сохраняется до конца жизни, потому что мотивация — это часть ДНК, но если ты не любишь футбол, то просто уходишь и наслаждаешься своими заработанными наградами и жизнью вне футбола.

«Рома» по итогам минувшего сезона заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка в 38 матчах. Помимо этого, подопечные Жозе Моуринью выиграли первый в истории розыгрыш Лиги конференций.